Σοκ στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε μπροστά στον υπολογιστή του - Ερωτήματα για τον θάνατό του

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Εγλυκάδας Πατρών ο αιφνίδιος θάνατος ενός 21χρονου παλικαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός βρισκόταν στο σπίτι του και χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή του, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ ο 21χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι, το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την πτώση. Παράλληλα, αστυνομικοί ανέλαβαν την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.