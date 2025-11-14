Τραγωδία στην Κω: Νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε συμβάν εντός αρχαιολογικού χώρου στην Κω, όταν ένας νεαρός εντοπίστηκε απαγχονισμένος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Kostv.gr πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε απαγχονισμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενη που πήγε να ανοίξει κατάστημα της περιοχής, ενώ λίγο νωρίτερα στο σημείο βρισκόταν και σχολική ομάδα.

Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η περιοχή παραμένει υπό εξέταση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.

Δείτε βίντεο από το σημείο: