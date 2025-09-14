Τραγωδία στον Βόλο: Σφοδρό τροχαίο με θύμα μητέρα τριών παιδιών - Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Θλίψη έχει σκορπίσει στην περιοχή της Νέας Ιωνίας στον Βόλο, με την είδηση θανάτου μια 48χρονης γυναίκας η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε σφοδρό τροχαίο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9).

Η άτυχη μητέρα τριών παιδιών οδηγούσε μηχανάκι, το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 20χρονος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του taxydromos.gr, η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή. Η άτυχη γυναίκα σύρθηκε σοβαρά τραυματισμένη με το κεφάλι στο οδόστρωμα για τουλάχιστον 20 μέτρα. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Οι διασώστες του ασθενοφόρου που έσπευσαν στο σημείο τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αναζητούσαν τον σύζυγο που είχε βάρδια

Η 48χρονη ήταν από νωρίς το βράδυ σε σπίτι οικογενειακών φίλων. Το μοιραίο τροχαίο που της στέρησε τη ζωή σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της. Μόλις είχε αποχαιρετήσει τη φίλη της και πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Δυστυχώς όμως ο θάνατος είχε στήσει καρτέρι. Τα παιδιά και ο σύζυγός της δεν πρόκειται να την ξαναδούνε.

Ο σύζυγός της εργάζεται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Την ώρα του τροχαίου βρισκόταν ήδη στην εργασία του. Εντρομος ενημερώθηκε από την Τροχαία ότι η σύζυγός του έχει πέσει θύμα τροχαίου. Με “κομμένα τα πόδια” από την ταραχή έσπευσε στο Νοσοκομείο. Μόλις οι γιατροί τον ενημέρωσαν για την τραγική κατάληξη της γυναίκας του κατέρρευσε.

Τα παιδιά δεν γνωρίζουν τίποτα

Ο σύζυγος της 48χρονης σε κατάσταση σοκ ανέφερε πως ακόμη κανείς δεν έχει βρει το κουράγιο να μιλήσει στα παιδιά για τον θάνατο της μητέρας τους ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή ψυχολόγων που θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο.

Τη Δευτέρα (15/9) θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, ενώ η κηδεία της 48χρονης θα γίνει μια μέρα μετά στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

Ο 20χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου διενεργείται από την Τροχαία Βόλου.