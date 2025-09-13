Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 23χρονο Νίκο που έπεσε από γκρεμό - Επέστρεφε στο σπίτι του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς από τον άδικο χαμό του 23χρονου Νίκου Ρώσσης, που βρέθηκε νεκρός μετά από σφοδρό τροχαίο στο γκρεμό της διαδρομής Πόρος – Σκάλα μέσα στο αυτοκίνητό του, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (13/9).

Το τελευταίο του βράδυ κύλησε όπως όλα τα προηγούμενα. Ο 23χρονος δούλευε μέχρι τα χαράματα και επέστρεφε προς το σπίτι του. Αυτή ήταν η τελευταία του διαδρομή.

Οι δικοί του άρχισαν να τον αναζητούν όταν δεν γύρισε, αφού ποτέ δεν τους είχε ανησυχήσει στο παρελθόν. Το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), ένας ψαράς εντόπισε το αυτοκίνητό του στο γκρεμό και ειδοποίησε τις Αρχές. Ο Νίκος βρέθηκε, αλλά χωρίς πνοή.

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και η συντριβή των συναδέλφων

Ο Νίκος, «το καλύτερο παιδί», όπως τον χαρακτηρίζουν φίλοι και γνωστοί, είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Επιμελής στη δουλειά, με πάθος για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, είχε μάθει από μικρός να παλεύει. Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε στην ομάδα Άρσεναλ Κεφαλονιάς· το 2023 φόρεσε τη φανέλα του ΑΟΝΑ Αργυρούπολης στην Αθήνα, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Α.Ο. Πρόννων.

Έμενε στον Πόρο και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στη Σκάλα, ωστόσο παρά την εξαντλητική δουλειά, ο Νίκος ήταν πάντα επαγγελματίας, αγαπητός στους πελάτες και στους συναδέλφους, η ψυχή της παρέας όπου κι αν βρισκόταν. Μάλιστα, συνάδελφοί του στη Σκάλα είναι απαρηγόρητοι για το χαμό του με αρκετούς να μην έχουν το κουράγιο να πάνε για δουλειά.