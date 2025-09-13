Τραγικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά με θύμα 23χρονο – Έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κεφαλονιά χθες Παρασκευή (12/9), με ένα νεαρό μόλις 23 ετών να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Kefalonia Focus, ο αδικοχαμένος 23χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του, όταν –κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες- έχασε τον έλεγχό του και έπεσε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Ένας άνθρωπος, που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα, εντόπισε το βυθισμένο όχημα και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων, οι οποίες κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό.

Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Kefalonia Focus

Kefalonia Focus



