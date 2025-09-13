Τροχαίο με εγκατάλειψη στον Πειραιά: ΙΧ παρέσυρε 15χρονη μαθήτρια

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (13/9) στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε μια 15χρονη μαθήτρια, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου στα Καμίνια.



Από τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά, από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε σοβαρά η κοπέλα, αλλά ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.



Η ανήλικη δεν επιθυμούσε μεταφορά με το ΕΚΑΒ, αλλά είπε στις Αρχές ότι θα πάει προληπτικά με τους γονείς σε νοσοκομείο για εξετάσεις.