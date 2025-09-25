Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που επέστρεφε από το σχολείο - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στην Ηγουμενίτσα η είδηση ότι ένας 11χρονος μαθητής που επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι του, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, στην οδό 49 Μαρτύρων και έχασε τη ζωή του. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο των Φιλιατών, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές, ενώ η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του μαθητή.

Τα τροχαία η πρώτη αιτία θανάτου για νέους 15-30 ετών

Το τίμημα που πληρώνουμε στη χώρα μας είναι βαρύ. Παιδιά χάνονται, σπίτια «κλείνουν», όνειρα μένουν ανεκπλήρωτα. Τα τροχαία δυστυχήματα, αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 15 έως 30 ετών, τονίζει, μιλώντας στο flash.gr, ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και οδηγός αγώνων:

«Ναι, αυτό είναι η καθημερινότητα. Έχουμε δύο νεκρούς κάθε μέρα στην Ελλάδα, δύο με τρεις νεκρούς κάθε μέρα στη χώρα μας, δύο με τρεις παραπληγικούς, ανάπηρους, ακρωτηριασμένους και πάνω από δέκα σχετικά πιο ελαφρά τραυματίες που όμως είναι κι αυτοί σοβαρά. Δηλαδή μιλάμε για κατάγματα, μιλάμε για αποκαταστάσεις με επεμβάσεις, με βίδες, με νάρθηκες… Το πιο “ελαφρά τραυματίες” στο οποίο αναφερόμαστε, είναι σοβαρό, δεν αστείο.

Δυστυχώς φωνάζουμε και λέμε επανειλημμένα, ότι τα θύματα είναι κυρίως νέα παιδιά. Μπορεί και ανήλικα, μπορεί και μόλις έχουν ενηλικιωθεί. Άρα όταν βγάζουμε κατά μέσο όρο 650 με 670 νεκρούς κάθε χρόνο συν κάποιους που χάνουν τη ζωή τους μετά από έναν ή δύο μήνες και φτάνουμε στους 700-750 και άλλους τόσους σοβαρά τραυματίες, τότε μιλάμε για το μέγιστο εθνικό θέμα, για το οποίο φωνάζουμε τόσα πολλά χρόνια».