Ανατροπή στην παράσυρση του 3χρονου στο Ηράκλειο - Πώς συνέβη το ατύχημα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο ατύχημα με την παράσυρση ενός 3χρονου αγοριού στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο, καθώς αποδείχθηκε ότι πίσω από το τιμόνι δεν βρισκόταν ο πατέρας, αλλά η μητέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 6 το απόγευμα, σε περιοχή του δήμου Φαιστού. Η 25χρονη μητέρα μπήκε στο αυτοκίνητο που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της, χωρίς να αντιληφθεί ότι πίσω από το όχημα ήταν το παιδί της. Καθώς έκανε όπισθεν, το παρέσυρε.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε θλάση πνεύμονα. Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η διακομιδή έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το ΠΑΓΝΗ, όπου το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν θεωρείται κρίσιμη.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας, η οποία ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.