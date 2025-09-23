Ελλάδα Ηράκλειο Κρήτη Local News Κτηνοτρόφοι

Κτηνοτρόφοι Ηρακλείου: Διπλή σύσκεψη με δημάρχους και βουλευτές και στο... βάθος κινητοποιήσεις

Διπλό ραντεβού αύριο και την Παρασκευή.

Έκτακτη σύσκεψη με τους δημάρχους του νομού Ηρακλείου συγκάλεσε για αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, στα γραφεία της ΕΑΣΗ, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ενώ την προσεχή Παρασκευή, στις 3 μετά το μεσημέρι, καλούν σε νέα συνάντηση τους βουλευτές του Νομού.

Διαβάστε για τη διπλή σύσκεψη των κτηνοτρόφων Ηρακλείου με δημάρχους και βουλευτές

