Ηράκλειο: Μία περιουσία έδωσε η 90χρονη στον …Γερμανό γιατρό να σώσει την κόρη της, αλλά βρήκε τον «μάστορα» του

Λίγο πριν …κουνήσει μαντήλι με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά, αστυνομικοί κατάφεραν να «μπλοκάρουν» τον άνδρα που είχε καταφέρει να αποσπάσει από 90χρονη στις Μοίρες, το πρωί της Δευτέρας, δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δήθεν για επείγουσα χειρουργική επέμβαση της κόρης της, η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο.

Μιλάμε για το γνωστό πια «κόλπο» που, δυστυχώς, εξακολουθεί να «γονατίζει» δεκάδες ηλικιωμένους.

Διαβάστε για την απάτη σε 90χρονη από... Γερμανό γιατρό