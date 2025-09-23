Σουφλί: Τρένο παρέσυρε φορτηγάκι σε διάβαση - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 23/09 στο Σουφλί καθώς τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο πάνω σε διάβαση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη.

Μόλις έφτασε λίγο μετά τον βόρειο κόμβο συγκρούστηκε και παρέσυρε ένα μικρό φορτηγό το οποίο επιχείρησε να περάσει το σημείο στο οποίο όμως δεν υπάρχουν προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτο.

Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε αμέσως το όχημα και επιχείρησε να κόψει ταχύτητα, ωστόσο δεν πρόλαβε με αποτέλεσμα να το παρασύρει και να το εκσφενδονίσει δεκάδες μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε ενώ στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, καθώς και εργαζόμενοι του δήμου Σουφλίου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο. Παρά τις αρχικές αναφορές, οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν και προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Στον απόηχο του νέου συμβάντος, η Hellenic Train δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό αναφέροντας πως το φορτηγό παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη, κοντά στο Σουφλί.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

«Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές. Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».