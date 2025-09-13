Καμίνια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οδηγός παρασύρει ανήλικη - Παραμένει άφαντος

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που πραγματοποιήθηκε στα Καμίνια του Πειραιά αργά την Παρασκευή (12/9) όταν ένα ΙΧ παρέσυρε ένα ανήλικο κορίτσι ενώ μέχρι και το βράδυ της επόμενης μέρας τα ίχνη του παραμένουν άγνωστα.

Συγκεκριμένα, στα επίμαχα πλάνα φαίνεται καθαρά η νεαρή κοπέλα με μια φίλη της να επιχειρούν να προσπεράσουν τον δρόμο, μάλιστα από διάβαση πεζών όπως ακριβώς προβλέπεται. Λίγο πριν φτάσουν στην άλλη πλευρά του δρόμου ένα όχημα ΙΧ με μεγάλη ταχύτητα χτυπά ένα εκ των δυο κοριτσιών το οποίο πέφτει στο οδόστρωμα με το γόνατο.

Το χρονικό του ατυχήματος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε μια 15χρονη μαθήτρια, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου στα Καμίνια.

Από τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά, από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε σοβαρά η κοπέλα, αλλά ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

Η ανήλικη δεν επιθυμούσε μεταφορά με το ΕΚΑΒ, αλλά είπε στις Αρχές ότι θα πάει προληπτικά με τους γονείς σε νοσοκομείο για εξετάσεις.