Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος στην Ινδία - Οκτώ νεκροί, σοκαριστικές εικόνες

Οκτώ άτομα σκοτώθηκαν και περίπου 25 τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε μια πομπή του Ganesh στην περιοχή Hassan της Καρνατάκα το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο χωριό Mosale Hosahalli, κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών του Ganesh Chaturthi, όπως επιβεβαίωσαν αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νεαρά αγόρια που είχαν συμμετάσχει στην εορταστική πομπή. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Χασάν για επείγουσα περίθαλψη. Αρκετοί από αυτούς λέγεται ότι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο X δείχνουν σκληρές εικόνες από τη στιγμή που το φορτηγό πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος.

BREAKING: Speeding truck rams into people celebrating Ganesh festival procession in Hassan district, Karnataka, India



pic.twitter.com/sgOpUZTwm7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το φορτηγό, το οποίο φέρεται να ερχόταν από το Arakalagudu, έχασε τον έλεγχο πριν πέσει πάνω στο πλήθος των πιστών. Οι χωρικοί δήλωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι πέθαναν επί τόπου αφού παγιδεύτηκαν κάτω από τους τροχούς του φορτηγού.



Λίγο μετά το περιστατικό, ο πρωθυπουργός της Καρνάτακα, Σινταραμάια, μίλησε στο X για να μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.



«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος που άκουσα την είδηση ​​ενός φρικτού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της πομπής βύθισης στο Ganapati στο Mosalehosahalli στο Hassan Taluk, όπου αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σοβαρά. Είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι πιστοί έχασαν τη ζωή τους αφού τους πάτησε ένα φορτηγό κατά τη διάρκεια της πομπής Ganapati», έγραψε ο πρωθυπουργός της Καρνατάκα.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης οικονομική βοήθεια για τα θύματα. Οι οικογένειες των νεκρών θα λάβουν αποζημίωση 5.000 ρουπιών η καθεμία και η κυβέρνηση της πολιτείας θα καλύψει τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών.



«Αυτή είναι μια βαθιά οδυνηρή στιγμή. Ας σταθούμε όλοι στο πλευρό των οικογενειών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», πρόσθεσε.



