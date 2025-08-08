Βίντεο σοκ: Καρε καρέ η στιγμή που μηχανή παρασύρει 30χρονη - Είχε μόλις αποβιβαστεί από λεωφορείο

Μια τρομακτική στιγμή εκτυλίχθηκε σε δρόμο της Βρετανίας, όταν μια γυναίκα 30 ετών παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, αμέσως μετά την αποβίβασή της από αστικό λεωφορείο. Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πεζών σε σημεία στάσεων, καθώς και για την απροσεξία των οδηγών που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η 30χρονη Γκρέις Μάιροτ παρασύρθηκε από τη μηχανή τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στο πεζοδρόμιο βγαίνοντας από το λεωφορείο, με αποτέλεσμα να «εκτοξευτεί» μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με την Daily Mail από τη σφοδρή παράσυρση η 30χρονη υπέστη διάτρηση στον πνεύμονα, τρία σπασμένα πλευρά και ένα κάταγμα στο πόδι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά τις οποίες έμεινε σε ακινησία για έξι εβδομάδες.

«Ήθελε να "γλιτώσει" την κίνηση»

0 21χρονος αναβάτης της μηχανής, Μακένα Σο για το τροχαίο ατύχημα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών, ενώ του επιβλήθηκε και απαγόρευση οδήγησης για συνολικά 35 μήνες με τον ίδιο να δηλώνει ένοχος για τους σοβαρούς τραυματισμούς που προκάλεσε στην 30χρονη.

Αυτόπτης μάρτυρας του τρομακτικού τροχαίου που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 κατέθεσε στο δικαστήριο πως όλα συνέβησαν όταν ο αναβάτης ανέβηκε στο πεζοδρόμιο για να «γλιτώσει» την κυκλοφοριακή συμφόρηση που είχε προκαλέσει το λεωφορείο, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη γυναίκα, που μόλις είχε κατέβει από αυτό. «Άκουσα μια μηχανή να γκαζώνει» ανέφερε χαρακτηριστικά επιβάτης για τη στιγμή που άνοιξαν οι πόρτες του λεωφορείου.

Δείτε το βίντεο: