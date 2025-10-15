Παραλίγο τραγωδία: Φύλακας σώζει στο παρά ένα αφηρημένη επιβάτιδα - Θα την είχε παρασύρει τραμ

Μια συγκλονιστική στιγμή που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε στάση του τραμ στην Καισάρεια της Τουρκίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σοκ.

Ένας φύλακας ασφαλείας κατάφερε κυριολεκτικά στο παρά ένα να σώσει μια αφηρημένη επιβάτιδα, η οποία κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα περίμενε το τραμ στη στάση. Για άγνωστο λόγο, φαίνεται να μπερδεύεται με τις γραμμές και να κατευθύνεται προς την απέναντι πλευρά.

Χωρίς να αντιληφθεί τον αντίθετο συρμό που ερχόταν με ταχύτητα κατά πάνω της -μάλλον επειδή φορά ακουστικά- αρχίζει να διασχίζει τις γραμμές. Ο μηχανοδηγός όπως ακούγεται και στο βίντεο πατά επανειλημμένα την κόρνα, προσπαθώντας να την προειδοποιήσει, ωστόσο η γυναίκα δεν αντιδρά.

Τότε, ο φύλακας ασφαλείας, που βρισκόταν δίπλα της αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και ορμά προς το μέρος της, τραβώντας την από το χέρι κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Χάρη στην ψυχραιμία και φυσικά στα γρήγορα αντανακλαστικά του αποτράπηκε μια βέβαιη τραγωδία. Το βίντεο έχει πλημμυρίσει από σχόλια θαυμασμού για τον άνδρα, με πολλούς χρήστες να τον αποκαλούν «φύλακα άγγελο» της γυναίκας.

Σε δήλωση του για το περιστατικό, ο δήμος της Καισαρείας, τόνισε: «Αυτό το περιστατικό αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση για όλους μας. Ευχαριστούμε τον φύλακα ασφαλείας για την προσεκτική συμπεριφορά του. Ωστόσο, το πιο σημαντικό πράγμα στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι ότι όλοι οι επιβάτες πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τις διαβάσεις πεζών. Ελέγχετε και τις δύο κατευθύνσεις όταν διασχίζετε. Να θυμάστε ότι δεν θα μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος όταν φοράτε ακουστικά

Δείτε το βίντεο: