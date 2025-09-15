Στη φυλακή γόνος αριστοκρατικής οικογένειας και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του μωρού τους

Σε ποινή κάθειρξης 14 ετών καταδικάστηκαν η γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, Κονστάνς Μάρτεν, και ο σύντροφός της Μαρκ Γκόρντον για τη δολοφονία του παιδιού τους στις αρχές του 2023.

Μεταξύ των κατηγοριών που βαραίνουν το ζευγάρι είναι και η διαφυγή των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, σε μια υπόθεση που πυροδότησε ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη χώρα και μονοπώλησε για μέρες το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Constance Marten and Mark Gordon were jailed for 14 years for the manslaughter of their newborn daughter Victoria, who died of hypothermia while they lived off-grid to avoid social services. The baby’s body was found in a shopping bag in Brighton after a 53-day police search. pic.twitter.com/Wp1FCelsKm — News 92Times (@News92Times) September 15, 2025

Το χρονικό της υπόθεσης

Συγκεκριμένα, η τότε 38χρονη Μάρτεν και ο 51χρονος είχαν χάσει την επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών τους με αποτέλεσμα να αρπάξουν το νεογέννητο βρέφος και να εξαφανιστούν.

Η Μάρτεν και ο Γκόρντον κοιμήθηκαν για εβδομάδες σε μια σκηνή στη νότια Αγγλία υπό πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εν μέσω χειμώνα, σε μια «αλαζονική και τελικά βαριά αμελή συμπεριφορά» του ζευγαριού, όπως είπαν οι εισαγγελείς.

Η ανακάλυψη ενός πλακούντα στο αυτοκίνητο που είχαν εγκαταλείψει στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, κοντά στο Μάντσεστερ, θορύβησε την αστυνομία που άρχισε να τους ψάχνει σε όλη τη χώρα. Αφού κρύβονταν επί εβδομάδες, μένοντας σε ξενοδοχεία ή σε μια σκηνή, εν μέσω του χειμώνα, μετακινούμενοι με ταξί από μέρος σε μέρος, συνελήφθησαν τελικά στις 27 Φεβρουαρίου 2023 στο Μπράιτον, στη νότια Αγγλία. Η Βικτόρια, ηλικίας μόλις λίγων ημερών, βρέθηκε νεκρή την 1η Μαρτίου, μέσα σε μια σακούλα σουπερμάρκετ, παρατημένη σε ένα υπόστεγο.



Από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν καθορίστηκε η ακριβής αιτία θανάτου του μωρού. Οι εισαγγελείς πίστευαν ότι πέθανε από υποθερμία ή από ασφυξία, επειδή η μητέρα της την πλάκωσε στον ύπνο της. Το ζεύγος επέμενε από την αρχή ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι δεν φέρθηκαν βάναυσα στο παιδί.

Σημειώνεται ότι, ο 51χρονος είχε βαρύ παρελθόν αφού στις ΗΠΑ είχε εκτίσει ποινή κάθειρξης 20 ετών με την κατηγορία του βιασμού.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Το ζευγάρι έφυγε με «ξεκάθαρο στόχο να διασφαλίσει ότι καμία τοπική αρχή δεν θα έχει δικαιοδοσία πάνω σας», δήλωσε ο δικαστής Μαρκ Λούκραφτ καθώς καταδίκαζε τη Μάρτεν και τον Γκόρντον.

Οι δύο δήλωσαν αθώοι, αλλά, μετά από δίκη στο Δικαστήριο Ολντ Μπέιλι του Λονδίνου, καταδικάστηκαν τον Ιούλιο για ανθρωποκτονία από σοβαρή αμέλεια, παρακώλυση δικαιοσύνης, κακοποίηση παιδιού και απόκρυψη της γέννησης ενός παιδιού.

Ο Λούκραφτ είπε στο ζευγάρι ότι «κανένας από τους δυο σας δεν είχε κάποια, αν όχι καθόλου, έγνοια για τη φροντίδα ή την ευημερία του μωρού σας - η προσοχή σας ήταν στραμμένη στον εαυτό σας».