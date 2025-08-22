Βρετανία: Συγκινητική στήριξη σε 11χρονη-θύμα bullying σε χορό - Νταήδες της έσκισαν το φόρεμα

Συγκινούν τα αντανακλαστικά μιας κοινότητας στο Λάνκασαϊρ της Βρετανίας, η οποία έδωσε «δεύτερη ευκαιρία» σε μια μικρή «Σταχτοπούτα», που υπέστη άγριο bullying από νταήδες κατά τη διάρκεια του σχολικού χορού.

Ο λόγος για την 11χρονη Τζέσικα Ρόμπινσον, η οποία έφυγε από τον χορό του σχολείου της κλαίγοντας, τον περασμένο μήνα, όταν ένας νταής κατέστρεψε το φόρεμά της, πατώντας πάνω του, ενώ άλλοι βιντεοσκοπούσαν το «θέαμα» γελώντας και κοροϊδεύοντας το κορίτσι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μικρή Τζέσικα σοκαρίστηκε τόσο από αυτήν την εμπειρία, που «δεν βγήκε από το δωμάτιό της» και αρνήθηκε να πάει σχολείο για τις δύο τελευταίες ημέρες της χρονιάς.

Η 11χρονη έχει πέσει θύμα συστηματικού bullying τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με την μητέρα της Μίκα Ρόμπινσον.

«Την αφήσαμε στον χορό, μπήκε μέσα και όλα ήταν καλά, αλλά όταν πήγα να την πάρω ήρθε σε μένα κλαίγοντας», είπε. «Έκλαιγε με λυγμούς, με όλο το φόρεμά της σκισμένο σε κομμάτια».

«Προφανώς ο νταής έσκισε το φόρεμα και τα παιδιά ήταν εκεί και την κατέγραφαν σε ένα κινητό τηλέφωνο, γελώντας», είπε η μητέρα της Τζέσικα.

Μια «αγκαλιά» γύρω από την Τζέσικα

Η Τζέσικα Ρόμπινσον μοιράστηκε δημόσια την δυσάρεστη εμπειρία της κόρης της, σε μια ανάρτηση στο Facebook και η αντίδραση της κοινότητας του Μπλάκπουλ ήταν άμεση και συγκινητική.

Όλοι συμφώνησαν να επαναληφθεί ο χορός ειδικά για την Τζέσικα, με ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης να προσφέρουν το χώρο τους δωρεάν.

Άλλα καταστήματα πρόσφεραν μπαλόνια, κόκκινο χαλί, DJ αλλά και προσωπικό ασφάλειας για την εκδήλωση.

«Σίγουρα όλοι ενωθήκαμε για να βοηθήσουμε την Τζέσικα. Η ανταπόκριση ήταν απολύτως φανταστική», είπε η Λίμπι Κάνον, ιδιοκτήτρια ενός μπαρ της περιοχής.

«Πρέπει να το κάνουμε καλύτερο για εκείνη. Χρειαζόμαστε μια διαρκή ανάμνηση και να αποκαταστήσουμε την πίστη της στους ανθρώπους, γιατί ήταν απλά απολύτως φρικτό για αυτήν (αυτό που συνέβη)», πρόσθεσε.

Ο νέος χορός για την 11χρονη Τσέσικα θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερο από 50 παιδιά. Η μικρή «Σταχτοπούτα» αναμένεται μάλιστα να φορέσει ξανά, επιδιορθωμένο, το μπλε φόρεμά της.