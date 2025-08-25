Απίστευτο περιστατικό στην Αγγλία: Αερόστατο προσγειώθηκε ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Μια δραματική προσγείωση πραγματοποίησε ένα αερόστατο στη μέση του δρόμου στο Μπέντφορντ της Αγγλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (23/8) μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των κατοίκων, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Το αερόστατο κατέβηκε στην οδό Μπάουερ, στην ανατολική πλευρά της πόλης της Αγγλίας, περίπου στις 9.30 το πρωί.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε φαίνεται το αερόστατο να προσπαθεί να προσγειωθεί σε έναν κατοικημένο δρόμο, ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κολώνες και καλώδια. Στο βίντεο, φαίνεται ότι αρκετοί περαστικοί σπεύδουν να βοηθήσουν. Πιάνουν το σχοινί-οδηγό για να βοηθήσουν στην προσγείωση του αερόστατου σε ένα ασφαλές σημείο, αποφεύγοντας την πρόσκρουση σε σπίτια ή παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

«Έκανε μια σχεδόν τέλεια προσγείωση»

Η Georgia Balać, της οποίας ο σύντροφος βοήθησε στην προσγείωση χρησιμοποιώντας ένα σχοινί έκτακτης ανάγκης που έριξε ο πιλότος, δήλωσε στο Bedford Independent: «Ήταν εκπληκτικό. Κατέβηκε γρήγορα και ανεξέλεγκτα, παραλίγο να χτυπήσει τις μονοκατοικίες και τους πυλώνες.

Έκανε μια σχεδόν τέλεια προσγείωση ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές».

Η British Balloon and Airship Club επιβεβαίωσε στο BBC ότι «προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα» και ότι όλοι ήταν καλά. Μόνο 98 περιστατικά που αφορούσαν αερόστατα θερμού αέρα συνέβησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 1976 και 2004, σύμφωνα με μια έκθεση της ScienceDirect.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) είναι η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για την αεροπορία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι πτήσεις με αερόστατο πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανονισμούς της CAA, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ασφάλεια των επιβατών και των μελών του πληρώματος.

Μία από τις βασικές απαιτήσεις για τους επαγγελματίες αερόστατους είναι η άδεια πιλότου επαγγελματικού αερόστατου.