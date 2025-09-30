Απίστευτη τραγωδία στη Γλασκώβη: Φοιτητής αυτοκτόνησε μετά από λανθασμένη ενημέρωση για τους βαθμούς

Το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης κατηγορήθηκε ότι «εγκατέλειψε» έναν φοιτητή ο οποίος αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του, αφού του είπαν κατά λάθος ότι δεν είχε αρκετά καλές επιδόσεις για να πάρει το πτυχίο του.

Ο Ethan Scott Brown, ένας 23χρονος φοιτητής γεωγραφίας στο Γλασκώβη, ενημερώθηκε επανειλημμένα ότι δεν είχε πάρει τον απαιτούμενο βαθμό σε ένα μάθημα και ότι, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να λάβει το πτυχίο του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τον Guardian, η οικογένεια του Ethan δήλωσε ότι αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Coatbridge, North Lanarkshire, την ημέρα που θα αποφοιτούσε, στις 13 Δεκεμβρίου. Βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τη μητέρα του, Tracy Scott.

Μια εσωτερική έρευνα που διεξήγαγε το πανεπιστήμιο μετά από πίεση της οικογένειας του Brown εντόπισε «συστημικά» λάθη στον τρόπο βαθμολόγησης του πτυχίου του, τα οποία οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό σε σύγχυση σχετικά με τους κανόνες αξιολόγησης.

Ένας πρόσφατα συνταξιοδοτημένος ανώτερος καθηγητής που διεξήγαγε την έρευνα διαπίστωσε ότι ο Brown είχε αρκετούς βαθμούς για να λάβει πτυχίο. Τα σφάλματα δεν είχαν εντοπιστεί ούτε από τις εσωτερικές επιτροπές αξιολόγησης ούτε από την εξωτερική επιτροπή αξιολόγησης.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι ο Brown είχε ενημερώσει το προσωπικό ότι υπέφερε από κακή ψυχική υγεία, αλλά δεν του προσφέρθηκε συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια – παραλείψεις που αναγνώρισε το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης την Τρίτη.

«Ο Ethan έφυγε από αυτόν τον κόσμο πιστεύοντας ότι είχε αποτύχει και [ότι] το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης είχε δίκιο», δήλωσε η Tracy Scott, καθώς η οικογένεια και ο δικηγόρος τους, Aamer Anwar, δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνας του πανεπιστημίου. «Η αλήθεια είναι ότι ο Ethan είχε πετύχει να αποκτήσει πτυχίο παρά το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο τον ενημέρωνε επανειλημμένα ότι είχε αποτύχει. Τον απογοήτευσαν, όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και ως προς την υποστήριξή τους προς αυτόν. Ο γιος μου απέτυχε να λάβει τη φροντίδα που του όφειλε το εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα η οικογένειά μου να στερηθεί την παρουσία του Ethan στη ζωή μας».

Καθισμένη δίπλα στον πατριό του Ethan, Colin Scott, και τον θείο του, Alan Neil, πρόσθεσε: «Ο Ethan ήταν ένας ευγενικός, στοργικός νεαρός που ήταν πολύ αγαπητός. Γι' αυτό μου ραγίζει την καρδιά να συνειδητοποιώ τώρα την ψυχική οδύνη που πρέπει να προκάλεσε αυτό το πανεπιστήμιο στον γιο μου».

Η ανακοίνωση του πανεπιστημίου

Το πανεπιστήμιο παραδέχτηκε τα λάθη του. «Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το τρομερό γεγονός και κατανοούμε τη βαθιά οδύνη που προκάλεσε στην οικογένεια του Ethan», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Η έκθεση διαπίστωσε ότι είχε γίνει ένα τραγικό λάθος στον υπολογισμό του βαθμού του Ethan. Ανέφερε ότι αυτό το λάθος θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί κατά τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής. Μια περαιτέρω αδυναμία αφορούσε την επικοινωνία με τον Ethan, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν παραπέμφθηκε στις υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών όταν εξέφρασε ανησυχίες για την ευημερία του».

Απέρριψε τις υποθέσεις ότι τα προβλήματα αυτά είχαν επηρεάσει και άλλους φοιτητές. «Παρόλα αυτά, προχωρήσαμε σε ενδελεχή επανεξέταση των πολιτικών και πρακτικών μας σε θέματα ακαδημαϊκών επιδόσεων και ευημερίας. Αναθεωρήσαμε επίσης τα προγράμματα κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές».