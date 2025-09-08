«Θα έπρεπε να με πληρώσουν για να μείνω εκεί»: Σωρεία αντιδράσεων για αγγελία σπιτιού με μούχλα

Viral έχει γίνει ένα σπίτι που είναι προς πώληση στην Αγγλία, το οποίο τα έχει... όλα, κυριολεκτικά. Ακόμη και μούχλα από πάνω μέχρι κάτω.

Το σπίτι αυτό βρίσκεται στο Stantonbury της Αγγλίας και η τιμή πώλησής του ανέρχεται σε 210.000 λίρες, δηλαδή κάτι περισσότερο από 230.000 ευρώ.

Παρ’ όλο που το σπίτι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, στην αγγελία του μεσιτικού γραφείου παρουσιάζεται ως «σπίτι με μεγάλες δυνατότητες», αλλά και «ιδανικό για ανακαίνιση».

Αδύνατο να θεωρηθεί κατοικήσιμο

Το σπίτι τόσο από την εξωτερική του όψη όσο και από την εσωτερική του – κάθε δωμάτιο καλύπτεται από την μαύρη μούχλα - μαρτυρά ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί κατοικήσιμο. Ωστόσο, οι μεσίτες μιλούν για «προνομιακή τοποθεσία», με εύκολη πρόσβαση σε σχολεία, καταστήματα και συγκοινωνίες, ενώ αναφέρουν ότι το σπίτι έχει ήδη δεχτεί προσφορά 215.000 λίρες.

Στην περιγραφή του μεσίτη γίνεται λόγος για «μεγάλα υπνοδωμάτια, ψηλά ταβάνια, γκαράζ και εξαιρετική δυναμική ανακαίνισης». Παραλείπεται όμως ότι χρειάζεται πλήρης ανακατασκευή για να μπορέσει να είναι κατοικήσιμο.

They should be paying ME to live in it! Internet trolls slam price of 'UK's worst house' riddled with mould on market for eyebrow-raising sum https://t.co/BRTyG5zdt3 — Daily Mail (@DailyMail) September 7, 2025

«Βροχή» τα σχόλια στο διαδίκτυο

Βέβαια οι χρήστες του διαδικτύου δεν άφησαν αυτή την αγγελία ασχολίαστη. Ειρωνικά σχόλια «έδιναν κι έπαιρναν» στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: «Θα έπρεπε να με πληρώνουν για να μένω εκεί», «Απλώς βλέποντας τις φωτογραφίες, νιώθω ότι έπαθα πνευμονοπάθεια», αλλά και «Πραγματικά, τι σκέφτονται αυτοί που το πουλάνε;».