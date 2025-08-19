Από το σκοτάδι στο φως: Τυφλός «είδε» και πάλι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Κι όμως ένας άνδρας κατάφερε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να ξεπεράσει τα εμπόδια που του δημιούργησε η έλλειψη όρασης, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή του.

Ο 57χρονος Andy Evans, που ζει στο Larkhall κοντά στο Bath της Αγγλίας, έμεινε άνεργος μετά την αποχώρησή του από τη νυχτερινή δουλειά του σε ένα σούπερ μάρκετ Morrison's λόγω της απώλειας της όρασής του. Ωστόσο, επέστρεψε έναν χρόνο μετά με την συνδρομή των νέων γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Evans λέει ότι τώρα τα γυαλιά τον βοήθησαν να έχει πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς έχουν κάμερα στον σκελετό τους και μικροσκοπικά ηχεία στους βραχίονες.

Ο Evans, ο οποίος χρησιμοποιεί λευκό μπαστούνι, είπε ότι μπορεί να παραγγείλει ξανά φαγητό σε ένα εστιατόριο και να μάθει «ποια εμπόδια υπάρχουν στο δρόμο μπροστά του» ρωτώντας τα γυαλιά του.

Οδηγίες με τη φωνή διασημοτήτων

Τα γυαλιά Ray-Ban της Meta, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, ενεργοποιούνται με τη φωνή και ο χρήστης μπορεί να μιλήσει στην ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να εκτελέσει εργασίες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να επιλεγεί μια σειρά από φωνές διασημοτήτων για να μιλήσουν σε όσους φορούν τα γυαλιά. Ο κ. Evans είπε ότι έχει επιλέξει τη Dame Judi Dench, η οποία, όπως είπε, τον αποκαλεί James Bond και 007.

Τώρα έχει επιστρέψει στη δουλειά του, βοηθώντας άτομα να προσαρμοστούν στην απώλεια της όρασης στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Sight Support West of England.

«Ήμουν πραγματικά κολλημένος σε πολλά πράγματα», είπε στο BBC Radio Bristol. «Μπορείς να τους ζητήσεις να κοιτάξουν και να σου πουν τι συμβαίνει γύρω σου. Είναι μια τεχνολογία που αλλάζει τη ζωή».

Ο Robin Spinks, επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς στο Royal National Institute of Blind People, δήλωσε ότι τα γυαλιά είναι ένα παράδειγμα τεχνολογίας που έχει «πραγματική απτή επίδραση για τους τυφλούς και τους μερικώς βλέποντες».

Ο κ. Spinks είναι επίσης εγγεγραμμένος τυφλός και δήλωσε: «Χρησιμοποιώ αυτά τα γυαλιά κάθε μέρα. Το να λαμβάνεις μια περιγραφή ενός δωματίου ή μιας σκηνής στην παραλία ή ακόμα και ενός ζωολογικού κήπου είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία και η αγορά των έξυπνων γυαλιών βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα. Ωστόσο, το δυναμικό είναι τεράστιο».