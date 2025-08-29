Ιστορική στιγμή για την ελληνική μουσική: Το πρώτο τραγούδι και video clip φτιαγμένο 100% από AI

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στη μουσική σκηνή της Ελλάδας, φέρνοντας μαζί της μια νέα εποχή δημιουργίας. Το «Λίγο Φως» είναι το πρώτο ελληνικό τραγούδι – συνοδευόμενο από πλήρες video clip – που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία ανθρώπου και AI, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο είδος καλλιτεχνικής έκφρασης όπου η τεχνολογία δεν αντικαθιστά, αλλά ενισχύει τη φαντασία.

Το «Λίγο Φως» είναι δημιούργημα του AIWonderLab, ενός ελληνικού creative laboratory που εξερευνά τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη συναντά την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Η ομάδα, που έχει χτίσει μια κοινότητα άνω των 314.000 followers στα social media, αυτοπροσδιορίζεται ως «organic Lab» και έχει δημιουργήσει το theaccelerators.ai – ένα από τα κορυφαία ελληνικά προγράμματα εκμάθησης AI.

Με φιλοσοφία που βασίζεται στον πειραματισμό και την πρακτική εφαρμογή, το AIWonderLab επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής.

Το βίντεο κλιπ «παντρεύει» τη μινιμαλιστική αισθητική με στοιχεία «ψηφιακής ατέλειας» – glitch effects που συμβολίζουν την ανθρώπινη παρέμβαση σε ένα τέλειο ψηφιακό σύστημα.

Το Λίγο «Φως» μουσικά αποτυπώνει την αναζήτηση ελπίδας μέσα σε ένα σκοτεινό, αστικό τοπίο. Οι στίχοι του τραγουδιού αγγίζουν υπαρξιακά ζητήματα, εθισμούς και την αναζήτηση φωτός μέσα στο σκοτάδι.

Τραγούδι που δεν «ανήκει» σε κανέναν

Τέλος το «Λίγο Φως» κάνει κάτι πρωτοφανές: απελευθερώνεται στον κόσμο με άδεια Creative Commons Zero (CC0). Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να το κατεβάσει, να το επεξεργαστεί, να το remixάρει, να το χρησιμοποιήσει σε βίντεο, ακόμη και να το πουλήσει – χωρίς να ζητήσει άδεια από κανέναν.

«Η κίνηση δεν είναι τυχαία. Η τέχνη που γεννιέται από νέες τεχνολογίες πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Δεν το κάνουμε από νομική ανάγκη, αλλά από ιδεολογική άποψη», εξηγούν οι δημιουργοί.

