Μητσοτάκης: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους» - Συνεργασία με την OpenAI

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της OpenAI και του Ιδρύματος Ωνάση για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος εισαγωγής εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία υπογράφηκε την Παρασκευή (5/9) στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον CEO της OpenAI, Sam Altman, σε διαδικτυακή σύνδεση με την αίθουσα της εκδήλωσης. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συνεργασία, κάνοντας λόγο για τη μεγάλη μεταμορφωτική δυναμική των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, που εν προκειμένω, μέσω του πιλοτικού προγράμματος, στόχος είναι «να βοηθήσει τους δασκάλους μας να οργανώσουν καλύτερα τα μαθήματά τους, να κατανοήσουν τις δυσκολίες στη διαχείριση μαθητών που μαθαίνουν με διαφορετική ταχύτητα, να τους απαλλάξει από τον γραφειοκρατικό φόρτο και να τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στη διδασκαλία».



Φωτο: Eurokinissi

«Η χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους δασκάλους μας να γίνουν πιο παραγωγικοί. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους μαθητές, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία με τρόπο που να ενισχύει τη μάθηση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο», είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη συζήτηση με τον Sam Altman, όπου τα ερωτήματα τους έθεσε η υπουργός Παιδείας.

Το μνημόνιο συνεργασίας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκ μέρους του Ιδρύματος Ωνάση που υποστηρίζει την πρωτοβουλία ο πρόεδρός του Αντώνης Παπαδημητρίου και εκ μέρους της OpenAI οι Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer και Kevin Mills, Head of Education and Government GTM.

Φωτο: Eurokinissi

Πρόκειται για μια πιλοτική πρωτοβουλία, προκειμένου να διερευνηθεί και στη συνέχεια υλοποιηθεί η αξιόπιστη, υπεύθυνη και ηθική εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης σε πρώτη φάση σε 20 δημόσια Γυμνάσια -πειραματικά, πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια σχολεία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε στάδια και θα ολοκληρωθεί εντός της σχολικής χρονιάς που ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου.

