Κίνηση: «Στο κόκκινο» ο Κηφισός - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 28/1, καθώς η κυκλοφορία παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 8,5 χιλιόμετρα, ενώ στην άνοδο, από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Χαλκηδόνα, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, με ουρά 2 χιλιομέτρων. Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στο Παλαιό Ηράκλειο, στις λεωφόρους Ηρακλείου, Πλαπούτα και Αμαρουσίου, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα.

Προβλήματα υπάρχουν και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κίνηση είναι αυξημένη στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφερειακή Υμηττού), οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά, μεταξύ κόμβου Πλακεντίας και κόμβου Κηφισίας.