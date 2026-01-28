Το μισό υπουργικό στο Μαξίμου για το μαρτύριο του κυκλοφοριακού

Μέτρα άμεσου, μεσοπρόθεσμου, αλλά και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για την αντιμετώπιση του υπ αριθμόν ένα πονοκεφάλου στο λεκανοπέδιο, που δεν είναι άλλος από το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κατά τη σημερινή ( 10 πμ ) σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως με πληροφόρησαν, στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να εξεταστεί η πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για την απαγόρευση των βαρέων οχημάτων στο αστικό ιστό το τρίωρο ανάμεσα στις 7 και τις 10 το πρωί. Επίσης, ο Υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας και ο Υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος, πρόκειται να παρουσιάσουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό του Υπουργείου για την επέκταση της Αττικής Οδού μέσω της υπόγειας σήραγγας της Ηλιούπολης, που φθάνει έως το Ελληνικό, αλλά και τον άξονα Ελευσίνα – Θήβα.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.