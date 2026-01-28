Κυκλοφοριακό: Προτάσεις σε τρία επίπεδα με προτεραιότητα τον Κηφισό από τη σύσκεψη στο Μαξίμου

Κλειστή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 28/1, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την παρουσίαση και αξιολόγηση προτάσεων για την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής, με πρώτο μέλημα τον άξονα του Κηφισού.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, και περιλαμβάνουν:

Άμεσα μέτρα:

Στοχευμένη μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό, χωρίς πλήρη απαγόρευση.



Βελτίωση της διαχείρισης των καθημερινών συμβάντων που προκαλούν μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις.

Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις

Εξέταση της εφαρμογής των «έξυπνων φαναριών» στην Αττική, μέτρο που έχει ήδη αποδώσει στη Θεσσαλονίκη.



Αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με ορατή βελτίωση έως το τέλος του 2026.

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

Κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων.



Ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό.

Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις θα περάσουν τώρα στο στάδιο της επεξεργασίας από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να διαμορφωθούν οριστικά και να παρουσιαστούν επίσημα το επόμενο διάστημα.