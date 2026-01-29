Μπελαβίλας: Απαραίτητα τα ωράρια για τα φορτηγά στον Κηφισό - Να επεκταθούν και στην Αθήνα

Την πεποίθησή του ότι το μέτρο που τέθηκε στο τραπέζι για περιορισμό της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στον Κηφισό σε συγκεκριμένα ωράρια είναι σε σωστή κατεύθυνση και δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, εκφράζει ο καθηγητής Πολεοδομίας του ΕΜΠ, Νίκος Μπελαβίλας.

Μάλιστα, τονίζει ότι ανάλογοι περιορισμοί χρειάζεται να εφαρμοστούν και στο εσωτερικό της Αθήνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ώρες αιχμής.

«Νοικοκύρεμα της κυκλοφορίας στα βαρέα οχήματα άμεσα»

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Νίκος Μπελαβίλας αναφέρει:

«Όταν μαθεύτηκε ότι θα επιβληθεί ωράριο για τα φορτηγά στον Κηφισό, αναθάρρησα· σαν κάτι να πάει να στρώσει. Είναι ξεκάθαρο ότι η χαοτική εικόνα της Αθήνας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία και στάθμευση βαρέων οχημάτων στους δρόμους, κάθε ώρα και στιγμή.

Μεγάλα φορτηγά περιφέρονται στις γειτονιές για να ξεφορτώσουν ένα-δύο τελάρα γιαούρτια σε ένα μίνι μάρκετ ή αναψυκτικά σε ένα περίπτερο. Απορριμματοφόρα πραγματοποιούν αποκομιδή μέρα μεσημέρι σε κεντρικούς άξονες συνοικιών, φράζοντας τους δρόμους. Γερανοί, μεταφορικά οχήματα, μπετονιέρες και ό,τι άλλο καταλαμβάνουν τα οδοστρώματα για φόρτωση και εκφόρτωση ή για την εκτέλεση τεχνικών έργων.

Η κορύφωση αυτής της τρέλας είναι, φυσικά, ο Κηφισός. Είναι που είναι προβληματικός δρόμος, στις ώρες μετακίνησης των εργαζομένων απογίνεται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι κυρίως το πρωί: κάπου είκοσι χιλιάδες – και ίσως περισσότερα – φορτηγά, νταλίκες και βαρέα οχήματα κινούνται προς κάθε κατεύθυνση, διαλύοντας την κυκλοφορία, αποτελώντας παγίδες για τους οδηγούς των Ι.Χ. και φράγμα στις ομαλές ταχύτητες.

Κι όμως, αυτές οι μεταφορές είναι απολύτως απαραίτητες για τη ζωή της Αθήνας και του Πειραιά. Σχεδόν το σύνολο του μεταφορικού όγκου του Λεκανοπεδίου, αλλά και μεγάλο τμήμα της διαμπερούς – μέσω της πρωτεύουσας – σύνδεσης της χώρας από και προς Βορρά και Νότο, καθώς και της τροφοδοσίας προς το Αιγαίο και την Κρήτη, διέρχεται από εκεί.

Ορθώς, λοιπόν, μέχρι χθες η κυβέρνηση σκεπτόταν να εξορθολογίσει αυτή τη μεγαφορική πλημμύρα, ορίζοντας ωράρια κυκλοφορίας. Να διαχωρίσει τη ροή των Ι.Χ. – τις ώρες αιχμής της μετακίνησης των εργαζομένων προς τους τόπους εργασίας – από τη ροή των φορτηγών που φρακάρουν τα πάντα. Θα έλπιζε κανείς ότι το μέτρο θα πετύχαινε και θα επεκτεινόταν σε όλο το σύστημα των βαρέων οχημάτων: στην προ του ωραρίου τροφοδοσία των καταστημάτων, στην αποκομιδή απορριμμάτων εκτός ωρών αιχμής.

Και όμως, την τελευταία στιγμή, έκαναν πίσω. Και όχι μόνο εγκατέλειψαν το μέτρο, αλλά διέθεσαν για τα βαρέα οχήματα και την παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας–Θήβας, έναν ορεινό δρόμο-«καρμανιόλα». Έναν δρόμο ιδανικό για θανατηφόρα δυστυχήματα και συγκρούσεις, ο οποίος, εκτός των άλλων, συνδέεται και με τον θάνατο πολλών ανθρώπων στην πλημμύρα της Μάνδρας.

Η απάντηση σε αυτόν τον δυσεπίλυτο γρίφο είναι μία: νοικοκύρεμα της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, τόσο στον Κηφισό όσο και στο εσωτερικό της πόλης. Επιπρόσθετα, απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός logistics για το μεγάλο εμπόριο – κάτι που ήδη έχουν εφαρμόσει τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για τον εαυτό τους, με οργανωμένα ωράρια.

Ένα τέτοιο σχέδιο είχε ξεκινήσει το 2017: το Log Attika. To είχε προωθήσει ένας συνετός της αυτοδιοίκησης, ο τότε αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Καπάνταης. Με την πολιτική αλλαγή μετά τις εκλογές του 2019, εγκαταλείφθηκε, όπως και πολλά άλλα.

Η μικρή αναλαμπή που φάνηκε για τον Κηφισό αυτές τις μέρες, δυστυχώς έσβησε πριν καν προλάβει να ανάψει. Όμως δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από αυτήν».