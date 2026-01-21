Κακοκαιρία: «Φουσκώνει» ανησυχητικά ο Κηφισός – Πλημμυρισμένοι δρόμοι και «βυθισμένα» αυτοκίνητα

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήξη εξέλιξη και πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η Αττική. Τις τελευταίες ώρες, η βροχόπτωση είναι έντονη και έχει προκαλέσει προβλήματα με καθιζήσεις οδοστρώματος, όπως συνέβη στη Νέα Μάκρη, αλλά και με πολλούς δρόμους να είναι πλημμυρισμένοι, με αποτέλεσμα να γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας.

Στην Αθήνα αλλά και στον Πειραιά οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια και... λίμνες. Όπως στο σημείο της Σπύρου Λούη, στη γέφυρα στο ύψος της Κηφισίας, όπου «βυθίστηκαν» αυτοκίνητα κάτω από το νερό. Ευτυχώς, για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι οδηγοί ή επιβάτες μέσα στα ΙΧ.

Αποκλεισμένα αυτοκίνητα κάτω απ’ τη γέφυρα Σπύρου Λούη



Βίντεο : @protothema.gr pic.twitter.com/KTn9A9kwjO — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 21, 2026

Είναι ενδεικτικές οι εικόνες του flash.gr που δείχνουν καθαρά πόσο ανεβαίνει (ανησυχητικά) η στάθμη του Κηφισού. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντη όπου ο Κηφισός μοιάζει με ένα «άγριο» χείμαρρο!

Αυτό το γεγονός κάνει τις Αρχές να είναι σε πλήρη επιφυλακή. Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης Ατττικής Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία σε Πικροδάφνη, Κηφισό και Ιλισσό. Η αυτοψία ξεκίνησε από την Πικροδάφνη, στον Άγιο Δημήτριο, όπου προ εβδομάδων είχε καταγραφεί εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Στη συνέχεια, μετέβη στον Κηφισό, εστιάζοντας στη ροή των υδάτων και στη λειτουργία των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε στον Ιλισσό ποταμό, στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά της κοίτης υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης καθώς και η επάρκεια των εν εξελίξει τεχνικών έργων.





Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα επιχειρησιακά κλιμάκια που βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Αττική για την κατάσταση σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες, για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για τα σημεία όπου καταγράφηκαν αυξημένες υδραυλικές πιέσεις.



Εκτροπές κυκλοφορίας

Από την Τροχαία έγινε γνωστό ότι λόγω συσσώρευσης υδάτων, διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας: