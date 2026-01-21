Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα

Ανείπωτη τραγωδία στη Γλυφάδα, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα και «έπνιξε» τα νότια προάστια της Αθήνας.

Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή κάτω από όχημα. Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για εγκλωβισμένο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από αμάξι στην συμβολή Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Γλυφάδα.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών, κινείτο πεζή στην περιοχή. Προσπάθησε να περάσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα όχημα όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και στη συνέχεια την παρέλαβε η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία την μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.