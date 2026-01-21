Άνω Γλυφάδα: Βομβαρδισμένο τοπίο μετά την ορμητική κακοκαιρία – Συγκλονιστικές εικόνες του flash

Δραματικές είναι οι εικόνες από την Άνω Γλυφάδα όπου η κακοκαιρία σάρωσε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της. Πέρα από την τραγική είδηση για τη νεκρή γυναίκα, οι ζημιές και τα προβλήματα από τη σφοδρή κακοκαιρία είναι τεράστια.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ρέματα που παρέσυραν χώματα, πέτρες, αυτοκίνητα, κάδους απορριμμάτων και πολλά ακόμη αντικείενα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα νερά κατέκλυσαν το οδικό δίκτυο, παρασύροντας κάδους απορριμμάτων αλλά και σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα. Όπως επισημαίνουν, η κατάσταση επιδεινώνεται όσο περνά η ώρα, καθώς ο όγκος του νερού συνεχίζει να αυξάνεται.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε σημεία της περιοχής, ενώ οι δρόμοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστοι.

Γιάννης Κέμμος/ Flash.gr

Βίντεο αποτυπώνουν το μέγεθος των προβλημάτων, με τα ορμητικά νερά να μεταφέρουν φερτά υλικά και να καθιστούν την κυκλοφορία εξαιρετικά δύσκολη.

Βιβλική κασταστροφή στη Γλυφάδα

📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/iP0nQpR6me — Flash.gr (@flashgrofficial) January 21, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας έχουν καταγραφεί σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα έως τις 19:30, ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση μηνών.