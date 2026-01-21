Κακοκαιρία: Πτήση από Ζάκυνθο για Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά

Σε εκτροπή προς το αεροδρόμιο της Χίου οδηγήθηκε πτήση της Aegean/Olympic από τη Ζάκυνθο με προορισμό την Αθήνα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Ζάκυνθο στις 18:39 το απόγευμα της Τετάρτης (21/01/2026), ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η προσγείωσή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Έπειτα από 97 λεπτά στον αέρα, οι πιλότοι αποφάσισαν να κατευθυνθούν προς τη Χίο, όπου το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις 20:16. Σύμφωνα με πληροφορίες του chiosin.gr, η πτήση αναμένεται να αναχωρήσει εκ νέου για την Αθήνα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.