Χίος: Άγιο είχαν επιβάτες ΙΧ - Τεράστιος βράχος έπεσε σε δρόμο έπειτα από κατολίσθηση

Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου στην περιοχή Σαραπιού, στη Χίο, στον δρόμο που οδηγεί προς τα Καρδάμυλα. Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας πλήρως την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα.



Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, στο σημείο περνούσε ένα Ι.Χ. με δύο επιβάτες.



Το αυτοκίνητο υπέστη μικρές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν, γεγονός που αποδίδεται στη συγκυρία και την τύχη, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα politischios.gr.



Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο βράχος αποκολλήθηκε ξαφνικά από την απότομη πλαγιά και έπεσε με ορμή στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.



Η κυκλοφορία διακόπηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας.



Στο σημείο επιχειρούν αστυνομικές δυνάμεις για ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας και του Δήμου Χίου προχωρά σε συντονισμένη προσπάθεια απομάκρυνσης του βράχου και αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας.