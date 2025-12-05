Δραματικός απεγκλωβισμός μητέρας και γιου στη Χίο αφού «λαμπάδιασε» το σπίτι τους

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο, όταν φωτιά ξέσπασε σε σπίτι, παγιδεύοντας στο μπαλκόνι, μέσα σε πυκνούς καπνούς, μια 53χρονη γυναίκα και τον 24χρονο γιο της.

Και οι δύο είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και ήταν σε εμφανή σύγχυση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Με την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, οι ένοικοι απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια. Στο περιστατικό συμμετείχαν τέσσερα οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους της οικίας.