Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στο Κέντρο - Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (7/11) στην Πυροσβεστική, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στο κέντρο της Πάτρας, με τις Αρχές να απεγκλωβίζουν μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.gr, στο σημείο έφτασαν αμέσως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον πρώτο όροφο του οικήματος, που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος.

Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής.