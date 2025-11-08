Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα που κυκλοφορούσε οπλισμένος έξω από μπαρ - Του βρήκαν και ναρκωτικά

Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάτρα ένας άνδρας ο οποίος κυκλοφορούσε οπλισμένος έξω από πολύ γνωστό μπαρ της πόλης



Ο συλληφθείς είναι παλιός γνώριμος στην αστυνομία και έπεσε στο... δόκανο έπειτα από έλεγχο που του έγινε. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Το αδίκημα χαρακτηρίζεται κακούργημα βάσει του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα για την οπλοκατοχή.



Οι αστυνομικοί εκτός από το όπλο που βρήκαν στην τσέπη του, κατά τον έλεγχο που έκαναν στο σπίτι του, βρήκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.



Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ συνεχίστηκε και σε άλλο νυχτερινό κλαμπ στο κέντρο της πόλης χωρίς εκεί να εντοπιστεί κάτι.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24 οι έλεγχοι θα γίνονται πιο εντατικά σε όλα τα κλαμπ και κυρίως τα δημοφιλή στέκια της νεολαίας.