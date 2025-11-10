Ελλάδα Φωτιά μαχαίρι Πυροσβεστική Αγρίνιο Local News

Αγρίνιο: Άνδρας πυρπόλησε το αυτοκίνητό του και απείλησε πυροσβέστες με μαχαίρι

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές καθώς έχει βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό.

Φωτογραφία αρχείου.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) όταν άνδρας πυρπόλησε το όχημά του και απείλησε με μαχαίρι Πυροσβέστες στην περιοχή της Νέας Αβώρανης στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του agriniopress.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στο σημείο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο ωστόσο όταν έφτασαν σε αυλή κατοικίας βρέθηκαν να απειλούνται από άτομο που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι.

Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του, παρεμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης. Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με την Πυροσβεστική ενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές καθώς έχει βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό.

