Κέρκυρα: Ζητούν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα απόβλητα- Να πάνε σε ξενοδοχεία θέλουν οι κάτοικοι

Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή της Αλεπούς στην Κέρκυρα, ζήτησε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, λόγω των καμένων αποβλήτων που σωρεύτηκαν στην περιοχή από φωτιά σε εργοστάσιο με κατεψυγμένα κρέατα στις αρχές Οκτωβρίου.

Η έντονη δυσοσμία, η μόλυνση του αέρα και του εδάφους και οι τεράστιοι κίνδυνοι για τον υδροφόρο ορίζοντα και τη δημόσια υγεία, τέθηκαν επί τάπητος στο δημοτικό συμβούλιο, με τους κατοίκους να αισθάνονται ήδη αφόρητη την κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, αν και άρχισε η μεταφορά των αποβλήτων από τις τέσσερις εταιρείες που έχουν ήδη επισκεφτεί τον χώρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρόκειται για μία εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει 20 ημέρες, καθώς πρέπει πρώτα τα καμένα απόβλητα να βγουν από το εργοστάσιο, να χωριστούν και στη συνέχεια, αλλού να διοχετευθούν τα μπάζα, αλλού τα πλαστικά και αλλού τα αποσυντεθειμένα κρέατα.

Οι κάτοικοι ζητούν την μετακίνησή τους σε ξενοδοχεία του νησιού, ενώ όσοι το έχουν κάνει μέχρι στιγμής καλύπτουν τα έξοδα από την τσέπη τους.

Περίπου 1.500 τόνοι καμένων και σε αποσύνθεση τροφίμων από τη φωτιά στο εργοστάσιο, παραμένουν στο σημείο, δημιουργώντας, όπως καταγγέλλουν οι τοπικές Αρχές, μία «υγειονομική βόμβα» που έχει ήδη εκραγεί.

Μέχρι την πλήρη αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των αποβλήτων, μία διαδικασία που έχει επιπλέον και μεγάλο κόστος, ζητείται να πραγματοποιηθεί απόσμηση και απολύμανση, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποτραπεί περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση.