Υγειονομική «βόμβα» με τα απόβλητα στην Πρέβεζα - Κίνδυνος μόλυνσης του νερού στον ποταμό Λούρο

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η μεταφορά και ο ενταφιασμός 200 περίπου τόνων αποβλήτων σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, κοντά στον ποταμό Λούρο, υπό σκιώδεις συνθήκες και εγκυμονώντας τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα Οκτωβρίου, όταν γνωστή επιχείρηση στην Κέρκυρα, η οποία δραστηριοποιείται σε νωπά και κατεψυγμένα τρόφιμα, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων. Εκτιμάται πως έως και 1.500 τόνοι νωπών προϊόντων ζωικής προέλευσης (κρέατα, ψάρια) σωρεύτηκαν ως απόβλητα που έπρεπε να απομακρυνθούν, μαζί με άλλα κατάλοιπα της πυρκαγιάς, όπως λαμαρίνες, τζάμια και πλαστικά υλικά.

Πώς έγινε η μεταφορά των αποβλήτων

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η εταιρεία έλαβε νόμιμη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε 200 τόνοι από αυτά τα απόβλητα να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας, σε εργοστάσιο αποτέφρωσης στη Φιλιππιάδα, στο Δήμο Ζηρού.

Το πρωί της Παρασκευής (24/10), τα απόβλητα έφτασαν με φορτηγά στο χώρο του εργοστασίου, ωστόσο η δυνατότητα καύσης της μονάδας μειώθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου από τους 30 τόνους στον έναν.

Φωτό: Epiruspost.gr

Έτσι, υπό συνθήκες που χρήζουν διερεύνησης, τα απόβλητα εναποτέθηκαν σε χώρο κοντά στο εργοστάσιο και ενταφιάστηκαν, σε μια πρακτική που θεωρείται πλέον επικίνδυνη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Γιολδάσης- η όλη διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς ο Δήμος Ζηρού να έχει καμία γνώση.

Τα απόβλητα παραμένουν σε σωρούς σε ιδιωτική έκταση, δίπλα στον ποταμό Λούρο, ενώ σύμφωνα με το epiruspost.gr, η δυσοσμία έχει ήδη αρχίσει να πνίγει την περιοχή.

Με τον Δήμο να προετοιμάζεται να κινηθεί νομικά, επείγουσα είναι η ανάγκη καθαρισμού της περιοχής από τα απόβλητα, προτού η κατάσταση γίνει χειρότερη, καθώς υπάρχει και άμεσος κίνδυνος να «περάσουν» στον υδροφόρο ορίζοντα.

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Αναπάντητα παραμένουν μείζονα ερωτήματα για το πώς -και τι ώρες- έγινε η μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου αποβλήτων, για το αν υπήρξε κάποια σχετική αδειοδότηση για την εναπόθεσή τους στο συγκεκριμένο χώρο και για το πώς κάποιοι προχώρησαν στη διαδικασία ενταφιασμού τους.

Ο Δήμος Ζηρού τονίζει ότι ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά, από την αστυνομία, για τη μεταφορά και παράνομη απόθεση αποβλήτων από την κατεστραμμένη μονάδα της Κέρκυρας στον ιδιωτικό αυτό χώρο πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου.

Από την πλευρά του, ξεκαθαρίζει ότι:

ο ίδιος ο δήμος δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε γνώση στη λήψη ή εκτέλεση σχετικών αποφάσεων,

σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, έχουν γίνει συλλήψεις και σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση,

στον χώρο έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «λογαριασμός» και η υποχρέωση για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς θα πάει σε αυτόν που οργάνωσε την μεταφορά των αποβλήτων, όπως ορίζει ο νόμος.

«Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες απομάκρυνσης και ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον», τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού.

Η δημοτική Αρχή απαιτεί απαντήσεις για το πού και από ποιους ελήφθη η απόφαση να μεταφερθούν τα απόβλητα στη Φιλιππιάδα και ποιοι την εκτέλεσαν, σε ελάχιστη απόσταση από τον ποταμό Λούρο, ένα υδάτινο οικοσύστημα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας.

«Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί πρακτικές ανομίας. Η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού.