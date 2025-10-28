Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Ήπειρο: Έθαψαν ζωικά απόβλητα από την Κέρκυρα - Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν την Τρίτη (28/10) αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για περιβαλλοντική ρύπανση που προέκυψε από τον ενταφιασμό ζωικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, χειροπέδες περάστηκαν σε 3 άνδρες ηλικίας 28, 46 και 64 ετών ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 12 ακόμη ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία και αναζητούνται.

Έπειτα από αίτημα συνδρομής του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, του Αστυνομικού Τμήματος Ζηρού, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, από την οποία προέκυψε ότι:

O 28χρονος συλληφθείς με εντολή 40χρονου – ιδιοκτήτη εταιρείας, με τη συνδρομή οδηγών φορτηγών και χειριστών μηχανημάτων έργου παρέλαβε 8 φορτηγά με απόβλητα ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία αφού μεταφέρθηκαν δια μέσω γειτνιάζουσας εταιρείας, της οποίας υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο 64χρονος συλληφθείς και διαχειρίστρια 57χρονη, απορρίφθηκαν στο προαύλιο της εταιρείας του 40χρονου που βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου και ενταφιάστηκαν.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα ανωτέρω ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση δύο ημεδαπών ηλικίας 64 και 28 ετών που βρίσκεται σε νησί της ελληνικής επικράτεια.

Τα ευρήματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσβαση στο σημείο όπου κατέληξαν τα απόβλητα, ήταν τεχνηέντως αποκλεισμένη με χρήση μηχανήματος έργου, φορτηγού και μεταλλικών εμποδίων. Επίσης, στους στεγασμένους χώρους, υφίστανται δύο μονάδες αδρανοποίησης και μία αποτέφρωσης που δεν λειτουργούσαν κατά την αυτοψία, ενώ βρέθηκαν αποτιθέμενοι σε σωρούς, τουλάχιστον 200 τόνοι, ανάμικτων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), συσκευασμένων – μεταποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης σε αποσύνθεση, αναμεμιγμένων με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και υλικών συσκευασίας τροφίμων.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών και επεμβάσεων, είναι η πρόκληση ευρείας και εκτεταμένης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος με ρύπανση και μόλυνση του εδάφους, του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφορέα, διαταράσσοντας έτσι την οικολογική ισορροπία της περιοχής και καθιστώντας το περιβάλλον ακατάλληλο για την επιθυμητή του χρήση, επιβαρύνοντας παράλληλα ζώντες και λοιπούς οργανισμούς.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ διενεργούνται αναζητήσεις στα όρια του αυτοφώρου για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.