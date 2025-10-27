Άγριο σκηνικό στο Μοσχάτο: Ομάδα 15 ατόμων ξυλοκόπησε 13χρονο

Με μια σοβαρή υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού έχουν έρθει αντιμέτωπες οι Αρχές από το βράδυ της Παρασκευής (24/10), όταν ένας 13χρονος δέχτηκε επίθεση από ομάδα 15 ατόμων στο Μοσχάτο, με το θύμα να αναφέρει πως το περιστατικό σημειώθηκε χωρίς κανένα λόγο.

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος επικοινώνησε άμεσα με τον πατέρα του λέγοντας: «Μπαμπά, έχω 1% μπαταρία, με έχουν χτυπήσει 15 άτομα, είμαι στο Μοσχάτο» με τον πατέρα του να απαντά: «Μείνε εκεί που είσαι, βλέπω τη θέση σου, έρχεται η αστυνομία».

Μετά την επίθεση, οι δράστες έστειλαν μήνυμα στο θύμα, ζητώντας να τον συναντήσουν ξανά, με την πρόφαση ότι θα του εξηγήσουν τους λόγους της επίθεσης: «Αυτό θα στο πούμε από κοντά», ενώ προσέθεσαν «σου ζητάμε συγγνώμη, ραντεβού σε εκείνο το μέρος στο Μοσχάτο».

Όμως αντί για τον ανήλικο στο σημείο εμφανίστηκε η ομάδα ΔΙΑΣ που συνέλαβε τους δράστες της επίθεσης. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 6 από τους 15 δράστες.

«Μου έλεγαν "θα σε σκοτώσουμε"»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 13χρονου στις αρχές όλα ξεκίνησαν από μία παρεξήγηση: «Εκεί στο παρκάκι χαιρέτησα μια φίλη μου, λέγοντάς της “πού είσαι ρε μ...” και αυτοί νόμισαν ότι έβρισα εκείνους και μου είπαν “θα σου φέρουμε κόσμο από Καλλιθέα, θα σε δείρουμε”. Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι δεν το είπα σε αυτούς.»

Μετά την παρανόηση, ο ανήλικος απομακρύνθηκε, αλλά οι δράστες τον ακολούθησαν: «Πήγα βολτίτσα προς την εκκλησία της Μεταμορφώσεως και έρχονται και με πιάνουν και ξεκίνησαν το ξύλο. Μου έλεγαν θα σε “σκοτώσουμε”».

Η ομάδα των ανηλίκων, γνωστή ως «183» από τον ταχυδρομικό κώδικα, έχει τρομοκρατήσει, σύμφωνα με μαρτυρίες, την περιοχή. Ορισμένοι δράστες ισχυρίστηκαν ότι το θύμα έβγαλε σουγιά και για αυτό του επιτέθηκαν, γεγονός που διαψεύδεται κατηγορηματικά από την οικογένεια του 13χρονου.