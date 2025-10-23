Πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν μαθητή έξω από σχολείο στη Λάρισα

Δικογραφία σε βάρος πέντε ανηλίκων στη Λάρισα, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όπως καταγγέλθηκε, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, έξω από σχολείο στη Λάρισα, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, 5 ανήλικοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλου ανήλικου, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Το θύμα μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

