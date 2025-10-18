«Σε έχω ξεφτιλίσει...»: Βίντεο σοκ από την Κεφαλονιά με βάναυση κακοποίηση ανήλικης από 17χρονη

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων, καθώς αυτή τη φορά ένα σοκαριστικό περιστατικό από την Κεφαλονιά έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη αλυσίδα προηγούμενων, εξίσου σοβαρών γεγονότων.

Πρόκειται για μια 17χρονη, η οποία επιτέθηκε τόσο σωματικά όσο και λεκτικά εναντίον ανήλικης, κατά τέσσερα χρόνια μικρότερής της. Τo Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα σοκαριστικό βίντεο από τη βάναυση κακοποίηση της 13χρονης που τράβηξε με το κινητό μέλος της παρέας της 17χρονης.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Η 17χρονη δεν αρκέστηκε στη βάναυση σωματική κακοποίηση της μικρής αλλά συνέχισε να την απειλεί με ηχητικά μηνύματα.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω», ακούγεται να λέει η 17χρονη στο ηχητικό μήνυμα.

Οργισμένη η μητέρα της 13χρονης

Η μητέρα της 13χρονης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό κατήγγειλε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 17χρονη επιτίθεται στην κόρη της και πως δέχεται συστηματική κακοποίηση από αυτήν τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη, τους γονείς της καθώς και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση βιντεοσκοπώντας, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.