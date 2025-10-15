Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε 11χρονο από συμμαθητές του στο διάλειμμα με «μπουνιές στο κεφάλι»

Σοκάρει η καταγγελία της μητέρας ενός 11χρονου μαθητή στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία ο γιος της δέχτηκε άγρια επίθεση από δύο συμμαθητές του την ώρα του διαλείμματος στο σχολείο.

«Την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν στις τάξεις, όλα τα παιδιά πηγαίνουν σε μια γραμμή. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε, ρίχνοντάς του μπουνιά στο κεφάλι. Έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε και συνέχισε να τον χτυπά κάποιο άλλο παιδάκι με μπουνιές στο κεφάλι», τόνισε η μητέρα του 11χρονου, Ελένη Σιώπη, μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος, που βρισκόταν στο προαύλιο, συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο. Μετά τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στα παιδιά», σημείωσε, λέγοντας ότι τέτοια περιστατικά γίνονται καθημερινά στο συγκεκριμένο σχολείο. «Είναι διάφορα παιδάκια που δίνουν μόνο ξύλο», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του 11χρονου, προσθέτοντας ότι ο γιος της δέχεται bullying από το 2024 όταν ήρθε πρώτη φορά σε αυτό το σχολείο.

Όπως υπογράμμισε μάλιστα, «κανένας δεν με ενημέρωσε ότι το παιδί μου ήταν χτυπημένο στο κεφάλι». «Η διευθύντρια το μόνο που λέει είναι να του μάθουμε να μην δίνει σημασία», είπε η μητέρα του 11χρονου.

«Την πρώτη χρονιά, μου είπε ότι αυτά τα παιδιά είναι από καλές οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι τα τελευταία τρία χρόνια χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς κοντά στο προαύλιο του σχολείου, εξαιτίας αυτών των περιστατικών.

«Αυτή τη στιγμή, το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο», είπε.