Ανησυχητική έκρηξη βίας ανηλίκων μετά το πρώτο κουδούνι- Βullying, ξυλοδαρμοί και βία σε πρώτο πλάνο

Αύξηση καταγράφουν τα περιστατικά βίας μεταξύ των ανηλίκων, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες μετά και το άνοιγμα των σχολείων. Όλο και περισσότερα περιστατικά σημειώνονται σε καθημερινή βάση, με την αστυνομία να καλείται να ερευνήσει ακόμα και συμμορίες πιτσιρικάδων.

Η κάθε περίπτωση σοκαριστική και αφήνει το στίγμα της στα ανήλικα παιδιά, επιτείνοντας την ανάγκη για ουσιαστική και άμεση παρέμβαση.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ποσοτική αύξηση του προβλήματος, καθώς και ποιοτική αναβάθμιση στην ένταση και σε επιμέρους χαρακτηριστικά της βίας. Έντονα αυξητική τάση στη νεανική παραβατικότητα κυρίως το 2023 και 2024, έντονη αύξηση των σοβαρών περιστατικών σωματικής βίας, οργανωμένα χαρακτηριστικά (ομάδες/συμμορίες), μείωση του ορίου ηλικίας των νέων που εμπλέκονται στη βία, συχνότερη εμπλοκή των των κοριτσιών σε περιστατικά βίας και επαναληπτικότητα στη συμπεριφορά των δραστών. Αυτές είναι οι διαστάσεις του προβλήματος σήμερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα λαμβάνεται τρομακτικές διαστάσεις όταν χρησιμοποιούνται και τα social media για τον διασυρμό των ανηλίκων.

Φωτογραφία: Unsplash

Περιστατικά βίας με το «καλημέρα»

Τα σχολεία άνοιξαν και δεν άργησε να συμβεί το πρώτο περιστατικό βίας ανηλίκων. Ένας 17χρονος μαθητής, ήδη από την ημέρα του αγιασμού, δέχτηκε επίθεση στα Πετράλωνα μέσα στο προαύλιο του σχολείου.

Λίγες ημέρες μετά δύο έφηβοι, μόλις 14 και 15 ετών, εξύβρισαν, ξυλοκόπησαν και απείλησαν με σουγιά έναν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη καταγράφοντας μάλιστα τις επιθέσεις με τα κινητά τους και δημοσιεύοντας τα βίντεο στο διαδίκτυο.



Σε μια άλλη πτυχή του προβλήματος, ένας 13χρονος μαθητής στη Λάρισα συνελήφθη από τις Αρχές για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας ΑΙ και τη φωτογραφία ενός 11χρονου.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ομάδες ανηλίκων στήνουν καρτέρι σε άλλο ανήλικο άτομο προκειμένου να το ξυλοκοπήσουν. Κάτι ανάλογο έγινε και στο Παγκράτι στα μέσα Σεπτεμβρίου όταν ανήλικοι «πιάστηκαν» στα χέρια, με αποτέλεσμα ένας ανήλικος, ηλικίας 15 ετών, να τραυματιστεί. Την ίδια μέρα μάλιστα σημειώθηκε άλλο ένα βίαιο περιστατικό στα Ιωάννινα, με έναν 16χρονο να σπάει το σαγόνι σε έναν 15χρονο.

Για πολλά από τα παιδιά που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο «νταήδων», οι επιθέσεις και το bullying σε βάρος τους αποτελεί έναν διαρκή «εφιάλτη». Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες απ' όταν έγιναν γνωστά όσα περνούσε η 13χρονη μαθήτρια στην Πάτρα, η οποία φαίνεται σε βίντεο να εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών της. Ο σχολικός εκφοβισμός έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις και πλέον ξεφεύγει από τα όρια του σχολικού περιβάλλοντος.

Άγριες συμπλοκές ανηλίκων σημειώνονται πλέον καθημερινά, όπως συνέβη στο Ίλιον με μαθητές να πιάνονται στα χέρια την ώρα που αποχωρούσαν από το σχολείο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τραυματισμοί. Υπάρχουν όμως και φορές που το αποτέλεσμα της βίας μεταξύ ανηλίκων δεν είναι απλώς ένας ελαφρύς τραυματισμός. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ένας 15χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο στην Πάτρα, μετά τον ξυλοδαρμό του από τρεις άλλους ανήλικους, καταλήγοντας μάλιστα να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στον Ασπρόπυργο με έναν 14χρονο να είναι περικυκλωμένος από συμμορία ανηλίκων που τον χτυπούσαν με μίσος. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να λιποθυμήσει από τον ξυλοδαρμό που υπέστη.

Από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά εκφοβισμού ανηλίκων που είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν αυτό που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Γαλάτσι, με έναν 14χρονο να μπαίνει σε δημοτικό σχολείο με το πρόσχημα να συναντήσει κάποιο άτομο. Πάρα τις εκκλήσεις των καθηγητών να αποχωρήσει, αυτός παρέμεινε και πήγε στην τουαλέτα όπου ανοίγοντας πόρτες βρήκε στην τουαλέτα έναν 9χρονο την ώρα που έκανε την ανάγκη του και τον φωτογράφισε ημίγυμνο. Στη συνέχεια, ο 14χρονος βγήκε από το σχολείο κι άρχισε να επιδεικνύει τη φωτογραφία του 9χρονου μαθητή σε άλλα παιδιά.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει πραγματοποιήσει ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται να συνεχίσει αυτές τις δράσεις.

Μπορούν τα παιδιά να δράσουν;



Από το 2024 το υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε λειτουργία την πλατφόρμα υποβολής καταγγελιών για ενδοσχολικά περιστατικά STOPBullying. Παράλληλα, λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή 10201 της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία των ανηλίκων.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας παρέχει πλήθος τρόπων σε περίπτωση που ένας ανήλικος ή οι γονείς/κηδεμόνες του θέλουν να ζητήσουν βοήθεια για κάποιο περιστατικό. Αναλυτικά οι τρόποι: