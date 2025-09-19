Ξύλο μεταξύ μαθητών σε σχολείο στο Ίλιον - Τραυματίστηκε μία 13χρονη

Άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε σε σχολείο στο Ίλιον. Το περιστατικό συνέβη στο 9ο Γυμνάσιο το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9), την ώρα που οι μαθητές αποχωρούσαν από το σχολείο.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε στο πρόσωπο μία 13χρονη μαθήτρια, ευτυχώς ελαφρά.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το ΤΔΕΕ Ιλίου.

Η αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση. Παρακάτω, αναλύονται οι βασικοί παράγοντες και τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα.

Στατιστικά Στοιχεία για τη Βία στα Σχολεία

Έρευνα φωτίζει τις διαστάσεις της βίας στα σχολεία, με το bullying να αποτελεί πλέον οργανωμένο φαινόμενο Η βία στα σχολεία και ο σχολικός εκφοβισμός αποτελούν ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα με πολλαπλές διαστάσεις. Σύμφωνα με τα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το φαινόμενο παρουσιάζει ανησυχητικά χαρακτηριστικά, με τα περιστατικά να καταγράφονται συχνότερα στο Γυμνάσιο (40%) και να ακολουθούν το Λύκειο (32%) και το Δημοτικό (28%).

Ειδικότερα, η έρευνα που βασίστηκε σε αφηγήσεις φοιτητών για περιστατικά που είχαν βιώσει, αποκαλύπτει τα εξής:

Στην πλειονότητα των περιστατικών (71%) παρατηρείται συνδυασμός λεκτικής και σωματικής βίας .

. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, με την έννοια της επαναλαμβανόμενης βίας, περιορίζεται περίπου στο 30% .

. Στα περισσότερα περιστατικά εμπλέκονται πολλοί δράστες (49%) που στρέφονται κατά ενός θύματος, ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό (43%) όπου πρωταγωνιστεί ένας μόνο δράστης .

. Οι δράστες είναι κατά βάση αγόρια (57%), με τα θύματα να είναι αγόρια (50%) και κορίτσια (42%) .

. Σε ένα σημαντικό ποσοστό (11%), δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από τρίτους, γεγονός που εμποδίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Τα περιστατικά εκδηλώνονται κυρίως στην αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την παρέμβαση εκπαιδευτικών (24%), διευθυντών (23%) και οικογενειών (19%), σε σχεδόν τις μισές περιπτώσεις το πρόβλημα δεν επιλύεται.

Η διερεύνηση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού αποτελεί παγκόσμια πρόκληση. Σύμφωνα με έρευνα της UNESCO (2017), περίπου 246.000 παιδιά και νέοι σε όλο τον κόσμο βιώνουν περιστατικά βίας κάθε χρόνο. Στις χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής επικρατεί ο ψυχολογικός εκφοβισμός, ενώ σε άλλες περιοχές κυριαρχεί η σωματική βία. Τα στοιχεία αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος, με την ενεργή συμμετοχή ολόκληρης της εκπαιδευτικής και κοινωνικής κοινότητας.