Σοκ στην Πάτρα: Τρεις ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια 16χρονο - Συνελήφθησαν γονείς και παιδιά

Σοκαρισμένη είναι η Πάτρα από το νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων, με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου από τρεις ανήλικους.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) συνεπλάκησαν με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν με βαναυσότητα. Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο ανήλικος να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.



Ο 16χρονος αρχικά διεκομίσθη στο Καραμανδάνειο, εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.



Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την έρευνα προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανηλίκων και των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.