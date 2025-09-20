Πάτρα: Κρατούμενοι έως και τη Δευτέρα οι τρεις 15χρονοι που ξυλοκόπησαν άγρια συνομήλικό τους

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν μεθαύριο, Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου ζήτησαν οι τρεις ανήλικοι από την Πάτρα οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα, Σάββατο στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τους 15χρονους που τραυμάτισαν σοβαρά συνομήλικό τους, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.



Οι τρεις ανήλικοι θα παραμείνουν κρατούμενοι σε αστυνομικό τμήμα στην Πάτρα έως τη Δευτέρα, οπότε θα παρουσιαστούν ξανά στη Δικαιοσύνη.

Εξάλλου, οι γονείς που συνελήφθησαν για «παραμέληση ανηλίκων», αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.



Όπως υπενθυμίζει η ιστοσελιδα tempo24, οι ανήλικοι έστησαν καρτέρι στον 15χρονο και όταν τον εντόπισαν στον δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.



Το θύμα αιμόφυρτο διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» Πάτρας, αλλά τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.