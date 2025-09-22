Πάτρα: Στον ανακριτή οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου

Την πόρτα του ανακριτή περνούν σήμερα οι τρεις ανήλικοι, 14, 15 και 16 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Πάτρα το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (18/9).

Υπενθυμίζουμε ότι το περασμένο Σάββατο οι τρεις ανήλικοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία, με αποτέλεσμα σήμερα να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή.

Εκτός από τους ανήλικους συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Το περιστατικό

Οι ανήλικοι έστησαν καρτέρι στον 15χρονο και όταν τον εντόπισαν στον δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Το θύμα αιμόφυρτο διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» Πάτρας, αλλά τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.