Βίντεο-σοκ με τον ξυλοδαρμό του 16χρονου από συνομηλίκους του στην Πάτρα - Στο νοσοκομείο το θύμα

Στο φως έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Πάτρα από συνομηλίκους του, το βράδυ της Πέμπτης (18/9), υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Ελλάδα και έχει αποτελέσει ένα ακόμα «καμπανάκι» για την έξαρση της βίας μεταξύ των ανηλίκων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το apohxos.gr, φαίνονται οι τρεις ανήλικοι να κινούνται προς την κατεύθυνση του άτυχου 16χρονου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του είχαν στήσει καρτέρι.

Ένα άτομο με λευκή μπλούζα κατευθύνεται στον νεαρό και τον χτυπά επανειλημμένα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο άτομο, με μαύρη μπλούζα, φαίνεται να πλησιάζει και να ακουμπά το θύμα που βρίσκεται πεσμένο κάτω, ενώ το τρίτο μέλος της παρέας παρακολουθεί λίγα μέτρα πιο μακριά. Αμέσως μετά οι δράστες απομακρύνονται, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι στο σημείο βρίσκονταν περαστικοί που δεν παρενέβησαν.

Ο 16χρονος υπέστη σοβαρά χτυπήματα, με κάταγμα στη γνάθο και στο ρινικό οστό. Μεταφέρθηκε αρχικά στο «Καραμανδάνειο» Πάτρας αλλά διακομίστηκε εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού».

Ελεύθεροι με όρους οι 3 ανήλικοι συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, οδηγήθηκαν σήμερα Δευτέρα (22/9) ενώπιον του ανακριτή, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, μέχρι να απολογηθούν για τις πράξεις που κατηγορούνται.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, επιβλήθηκαν στον 16χρονο οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, η απαγόρευση της εξόδου από την χώρα και η επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων, ενώ στον 15χρονο και τον 14χρονο επιβλήθηκε ο όρος της επίβλεψης από επιμελητή ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι σε βάρος των ανήλικων δραστών έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη σε άτομο αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.