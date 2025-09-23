Ασπρόπυργος: 14χρονος μαθητής λιποθύμησε μετά από ξυλοδαρμό - Πέντε συλλήψεις

Χειροπέδες σε συμμορία ανηλίκων πέρασαν αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Ασπροπύργου, μετά την καταγγελία ενός 14χρονου μαθητή γυμνασίου της περιοχής για τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12:30 το πρωί της περασμένης Τετάρτης, με τους πέντε ανήλικους (σ.σ. 15 και 16 ετών) να περιμένουν τον 14χρονο έξω από το γυμνάσιο του. Εκεί, για ασήμαντη, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., αφορμή, του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν άγρια με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα. Το 14χρονο αγόρι κατάφερε κάποια στιγμή να ξεφύγει από την οργή της συμμορίας των ανηλίκων και να τρέξει στο σπίτι της γιαγιάς του, όπου φτάνοντας λιποθύμησε από την ένταση.

Πέντε συλλήψεις

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έγινε καταγγελία στο ΤΔΕΕ Ασπροπύργου και έγιναν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Αρχικά εντοπίστηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, ο οποίος -αν και είχαν μεσολαβήσει λίγες ώρες μόλις από τον ξυλοδαρμό- είχε σπεύσει σαν... έμπειρος κακοποιός να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του, ξυρίζοντας τα μαλλιά του. Οι αστυνομικοί όμως δεν ξεγελάστηκαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκαν στο ΤΔΕΕ Ασπροπύργου και οι άλλοι τέσσερις της άγουρης συμμορίας.

Σε βάρος των συνολικά πέντε συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για «Απλές Σωματικές Βλάβες - Σωματικές Βλάβες Αδυνάμων Προσώπων - Εξύβριση κατά συναυτουργία», με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.